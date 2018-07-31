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Боевики обстреляли ВСУ из гранатометов и пулеметов. Трое военных ранены

Боевики 40 раз открывали огонь по позициям сил ООС, в том числе трижды с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

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Об этом пишет пресс-центр ООС.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь в основном из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитникам Крымского, Травневого, Светлодарска, Новгородского, Майорска, Опытного, Авдеевки, Марьинки, Новомихайловки, Новотроицкого, Каменки, Песков, Лебединского, Павлополя, Гнутово, и Широкино, а по позициям возле Водяного противник трижды открывал огонь из минометов калибром 120-мм и 82-мм.

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В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск трижды открывали огонь по позициям украинских защитников возле Крымского, Светлодарска и Лебединского.

По данным разведки один оккупант уничтожен и четверо ранены.

Напомним, боевики попытались захватить позиции в районе населенного пункта Крымское.

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