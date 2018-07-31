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Через 6 дней. У Островского принудительно отобрали образцы для экспертизы

Эксперт принудительно взял биологические образцы у водителя внедорожника Hummer, который насмерть сбил 10-летнюю девочку в Киеве 24 июля.

Как сообщает во вторник пресс-служба прокуратуры Киева, 30 июля Шевченковский районный суд Киева удовлетворил ходатайство столичной прокуратуры о принудительном отобрании биологических образцов у водителя автомобиля Hummer Кирилла Островского. В тот же день решение суда о принудительном отборе образцов было выполнено.

В прокуратуре пояснили, что поскольку водитель отказался добровольно предоставлять необходимые биологические образцы, прокуратура обратилась в суд с ходатайством об их принудительном отборе.

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– Получение образцов для экспертизы осуществлено экспертом Киевского городского бюро СМЭ с участием адвоката. По результатам следственного действия составлен протокол, который приобщен к материалам уголовного производства, – сообщила пресс-служба.

Напомним, поздно вечером 24 июля на бульваре Леси Украинки в Киеве внедорожник Hummer насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе.

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