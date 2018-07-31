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К Сенцову не пустили священника с письмом из Украины

К украинскому режиссеру Олегу Сенцову, который находится в российской колонии, не пустили священника.

Олег Сенцов

Об этом сообщила в Facebook вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

По ее словам, священник должен был передать Сенцову письмо от нее.

– Если честно, пыталась передать Олегу письмо. На десятки моих писем, которые пересылала, посылала, передавала через адвокатов и других лиц – никогда не было никакого ответа. Возможно, они никогда не доходили до Олега. Но какая подлость – не пустить украинскую омбудвумен, теперь – священника. Полная изоляция, в том числе информационная, – отметила Геращенко.

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К слову, на днях Европейский суд по правам человека призвал украинского политзаключенного Олега Сенцова прекратить голодовку, чтобы спасти свою жизнь.

Фото: Save Oleg Sentsov

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