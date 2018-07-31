Канада ввела сбор биометрики для украинцев, визы подорожают

С 31 июля Канада начала собирать биометрические данные во всех просителей виз с украинским гражданством.

Биометрические данные (отпечатки пальцев и электронная фотография) отныне потребуются просителям туристических виз, разрешений на работу, учебу и постоянное проживание в Канаде, пишет Укринформ.

При этом биометрика собираться у каждого просителя только раз в 10 лет, независимо от продолжительности выданной визы.

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Эти изменения влекут за собой подорожание на треть канадских виз, поскольку к консульскому сбору теперь добавляется еще и плата за сбор биометрических данных. Туристическая виза в Канаду, ранее с учетом всех комиссий стоила заявителю около 140 канадских долларов, теперь будет стоить около 190 долл.

Ранее Факты ICTV писали, что Евросоюз одобрил проведение переговоров, которые приведут к тому, что стоимость шенгенской визы возрастет.

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