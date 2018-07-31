Кого облили кислотой в Херсоне – чем известна Екатерина Гандзюк

Управляющая делами исполнительного комитета Херсонского горсовета Екатерина Гандзюк, которую утром неизвестный облил кислотой, находится в реанимации.

31 июля в Херсоне облили кислотой управляющую делами исполнительного комитета Херсонского горсовета Екатерину Гандзюк. Сейчас женщина находится в реанимации.

Чем известна Екатерина Гандзюк

Екатерина Гандзюк известна своей проукраинской позицией и выступлениями против местного ГУ Нацполиции. Так, осенью 2017 она фактически обвинила начальника Управления защиты экономики Нацполиции в Херсонской области Артема Антощука в вымогательстве взятки через третьих лиц, пишет Politeka.

Херсонский городской суд частично удовлетворил требования полицейского об опровержении заявлений, признал некоторые из них недостоверными, но даже не обязал Гадзюк их опровергать.

Читайте: Многих рвало, пассажиру разбили голову. В Киеве напали на электричку (18+)

По мнению брата нардепа от Блока Петра Порошенко Мустафы Найема Маси Найема, нападение на Екатерину Гандзюк совершено по заказу местных пророссийских сил.

Об этом он написал в Facebook.

– Его кто-то таки нанял, у него была задача вылить кислоту Кате в лицо. С этой задачей парень справился – Катя в реанимации. То, что это сделано по заказу местных пророссийских сил, нет сомнения. То, что это дело не будут расследовать в Главном управлении Национальной полиции в Херсонской области должным образом, – нам это так же известно, – написал Найем.

Как сообщалось, Екатерину Гандзюк облили кислотой, когда она выходила из подъезда дома.