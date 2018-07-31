PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Кого облили кислотой в Херсоне - чем известна Екатерина Гандзюк/

Кого облили кислотой в Херсоне – чем известна Екатерина Гандзюк

Управляющая делами исполнительного комитета Херсонского горсовета Екатерина Гандзюк, которую утром неизвестный облил кислотой, находится в реанимации.

31 июля в Херсоне облили кислотой управляющую делами исполнительного комитета Херсонского горсовета Екатерину Гандзюк. Сейчас женщина находится в реанимации.

Чем известна Екатерина Гандзюк

Екатерина Гандзюк известна своей проукраинской позицией и выступлениями против местного ГУ Нацполиции. Так, осенью 2017 она фактически обвинила начальника Управления защиты экономики Нацполиции в Херсонской области Артема Антощука в вымогательстве взятки через третьих лиц, пишет Politeka.

Херсонский городской суд частично удовлетворил требования полицейского об опровержении заявлений, признал некоторые из них недостоверными, но даже не обязал Гадзюк их опровергать.

Читайте: Многих рвало, пассажиру разбили голову. В Киеве напали на электричку (18+)

По мнению брата нардепа от Блока Петра Порошенко Мустафы Найема Маси Найема, нападение на Екатерину Гандзюк совершено по заказу местных пророссийских сил.

Об этом он написал в Facebook.

– Его кто-то таки нанял, у него была задача вылить кислоту Кате в лицо. С этой задачей парень справился – Катя в реанимации. То, что это сделано по заказу местных пророссийских сил, нет сомнения. То, что это дело не будут расследовать в Главном управлении Национальной полиции в Херсонской области должным образом, – нам это так же известно, – написал Найем.

Как сообщалось, Екатерину Гандзюк облили кислотой, когда она выходила из подъезда дома.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

В Херсоне облили кислотой сотрудницу горсовета
All inclusive и Мертвое море: что вы не знали об отдыхе в Херсонской области
В Херсоне бизнесмен заказал убийство бывшего компаньона
Получал угрозы. В Херсоне подожгли дом нардепа
дтп
В Херсоне скорая насмерть сбила женщину на пешеходном переходе (18+)
Розбій у Херсоні
Нападение на ювелирный магазин в Херсоне. Убегая, преступники сожгли авто
Довірена особа Путіна
Суд арестовал доверенное лицо Путина в Крыму
В Херсоне застрелили бизнесмена: все версии убийства Игоря Пащенко
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка