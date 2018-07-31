Куда пойти в августе в Киеве: топ-10 лучших мероприятий

Август закроет летний сезон 2018 года яркими и незабываемыми концертами.

В этом месяце киевляне посетят долгожданный концерт Imagine Dragons и фриков Die Antwoord.

Кроме того, в августе пройдет традиционный концерт украинской группы Океан Эльзы ко Дню Независимости.

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Также в этом месяце можно пойти на пост-панков Shame или же послушать Фрэнка Синатру на пляже.

Факты ICTV подготовили список лучших мероприятий августа.

Музыка небесных сфер: Мистерия звука

Фото: Facebook

Планетарий

4 августа, 19.30

Стоимость билетов: 200-350 грн

Купить билеты можно тут

Во время научно-музыкального эксперимента найден ответ на вопрос о возникновении Вселенной, и мы рады сообщить ее вам. К сожалению, или к счастью, ответ этот не имеет словесной формы. Зато приглашаем на концерт Музыка небесных сфер: Мистерия звука. Разнообразные, традиционные и современные, инструменты со всего мира, которые выдают просто космические звуки, соединят свои вибрации под огромным куполом Киевского планетария.

Die Antwoord

Фото: Facebook

Stereo Plaza

6 августа, 20.00

Стоимость билетов: 1599-3000 грн

Купить билеты можно тут

Их знают все и они имеют множество фанатов по всему миру. Их самые известные песни слышали даже те, кто их не слушает. Они собирают огромные толпы и десятки миллионов просмотров на YouTube. В Киев едут долгожданные Die Antwoord. Фрики, которые делают невероятно самобытную и драйвовую музыку, и имеют неповторимый стиль, который некоторые, к сожалению, все же пытается копировать, порой даже с относительным (финансовым) успехом. Но Die Antwoord были и есть самыми крутыми. Такими и останутся в памяти каждого, кто придет на концерт 6 августа, ведь недавно музыканты сообщили, что следующий альбом станет последним на творческом пути команды.

TOM SODA АКУСТИКА под небом

Фото: Facebook

Just in Space

16 августа, 19.30

Стоимость билетов: 300 грн

Купить билеты можно тут

Уже несколько лет в нашей стране растет и набирает силу волна новой украинской музыки, даря нам новых одаренных исполнителей. Один из таких молодых артистов, TOM SODA, 16 августа даст свой первый концерт в столице. Певец будет исполнять романтические песни в сопровождении акустического трио (испанская гитара, фортепиано, кахон). Выступление состоится на крыше креативного пространства Just in Space.

Kiasmos

Фото: Facebook

Зеленый Театр



18 августа, 20.00

Стоимость билетов: 750 грн

Купить билеты можно тут

Дуэт из Исландии, который получил немалую популярность среди украинских ценителей электронной музыки, уже совсем скоро выступит для столичной публики со сцены Зеленого Театра. Оулавюр Арнальдс и Янус Расмуссен — два очень не похожих по настроению артиста, которые смогли создать гармоничное и мощное общее звучание. Kiasmos играют около десяти концертов в год, преимущественно на фестивалях, поэтому возможность услышать их живое исполнение в Киеве стоит не пропустить.

Джаз на пляже — Sinatra

Фото: marcoconcert.com

ЮБК

23 августа, 20.00

Стоимость билетов: 300-400 грн

Купить билеты можно тут

23 августа, когда закат внесет нотки романтического настроения в теплый летний вечер, на побережье ЮБК вспыхнут гирлянды и зазвучат трогательные баллады Фрэнка Синатры. Мелодии, наполненные светом, любовью и полнотой чувств.

Мелодии, которые неизменно входят в топ рейтингов романтической музыки и составляют золотую коллекцию джаза исполнит один из ведущих коллективов страны — Национальный академический духовой оркестр Украины. Основанный в 1979 году, он до сих пор остается единственным гражданским духовым оркестром подобного уровня.

UNITED PEOPLE, Magic of Ethno Songs: A Capella

Фото: Facebook

Caribbean Club

24 августа, 19.00

Стоимость билетов: 150-650 грн

Купить билеты можно тут

Выступление необычных певиц – знакомые каждому с детства песни будет выполнено в совершенно неординарной манере. UNITED PEOPLE — проект в составе которого пять прекрасных девушек а капелла исполняют музыку, в которой смело сочетают джаз с r’n’b и соул с фанком, голосом воспроизводя звучание различных музыкальных инструментов.

Океан Эльзы



Фото: Facebook

НСК Олимпийский

24 августа, 20.00

Стоимость билетов: 550-950 грн

Купить билеты можно тут

После отдыха главная группа страны возвращается с традиционным концертом 24 августа. Сыграв свою музыку и спев на украинском в разных уголках планеты, ОЭ опять празднуют День Независимости вместе с украинцами. Концерт, который обещает стать еще одним необычайным успехом отечественных рокеров, состоится на крупнейшей арене страны — НСК Олимпийский, ведь на эти выступления Океана Эльзы собираются поклонники со всех уголков Украины.

Shame

Фото: Facebook

Зеленый Театр

28 августа, 19.00

Стоимость билетов: 499-999 грн

Купить билеты можно тут

Однажды Британский совет в Украине нашел невероятно удачный способ знакомить украинцев с собственной культурой, и создал серию концертов Selector Live. Суть проекта заключается в том, что Британский совет привозит в Киев современных актуальных исполнителей с Туманного Альбиона, и организует им выступления на крупнейших концертных площадках столицы. Бенджамин Клементайн, Everything Everything и Ghostpoet убедили отечественную публику в том, что Selector Live вещь положительная, прогрессивная и интересная. И вот в этот раз в Украину приедут с дебютным альбомом молодые и чрезвычайно талантливые пост-панки Shame.

Adam Gontier

Фото: Facebook

Freedom

30 августа, 19.00



Стоимость билетов: 1000-1500 грн

Купить билеты можно тут

Фронтмен культовых канадских рокеров Three Days Grace, Адам Гонтье посетит Киев со своим сольным проектом. Один из самых значительных исполнителей альтернативного рока, который в 2013 году, оставив позади такие известные коллективы как Three Days Grace и Saint Asonia, начал самостоятельную карьеру. Уже сейчас своим творчеством он вписал себя в историю. И на достигнутом не останавливается.

Imagine Dragons

Фото: Facebook

НСК Олимпийский

31 августа, 20.00



Стоимость билетов: 1090-2999 грн

Купить билеты можно тут

Киев совсем скоро будет встречать невероятных Imagine Dragons, визит которых с нетерпением ждали тысячи украинских поклонников. Рокеры приедут в Украину впервые, чтобы презентовать новый альбом Evolve, и сделать они это планируют с размахом, ведь концерт состоится на Олимпийском! Впрочем, рокеры прекрасно справляются с такими масштабами, каждый раз превращая просторы стадионов в одно живое действо, которое не удастся забыть. 31 августа Imagine Dragons наконец встретятся со своими украинскими поклонниками, чтобы вместе провожать лето.

Напомним, 21 июня британская группа Jamiroquai выступила в Киеве в рамках мультикультурного фестиваля BeLive 2018.