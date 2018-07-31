Киевлянин насобирал 2300 старых жетонов и принес на обмен

В Киеве мужчина принес на обмен 2300 жетонов метро старого образца.

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь столичного метрополитена Наталья Макогон.

– Один запасливый мужчина принес на обмен 2300 жетонов. Если ездить дважды в день, то это почти на 3,5 года. Еще двое пассажиров – по 500 и один – 240 жетонов старого образца, – рассказала она.

Макогон также напомнила, что сегодня последний день, когда синие жетоны можно обменять на зеленые без доплаты.

– По одному меняют в кассах, больше – в сервисных центрах на станциях Дорогожичи, Дарница, Майдан Незалежности и Политехнический институт. Обратите внимание, что сервисные центры работают до 19.00. В августе обмен будет проводиться только в сервисных центрах и уже с доплатой или пропорционально, – отметила она.

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Напомним, 14 июля в Киеве проезд на всех видах общественного транспорта подорожал до 8 грн. Это касается и метро, ​​но есть способы сэкономить. Факты ICTV выяснили, как это сделать.

Фото: КП “Київський метрополітен”