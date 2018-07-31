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Лекция колорадским жукам о сохранении урожая: Турчинов о референдуме в ОРДЛО

Секретарь СНБО Александр Турчинов считает провокационным предложение российской стороны о проведении референдума на оккупированной территории Украины.

– Вы знаете, Россия имеет свою трактовку и Минских соглашений, и формулы Штайнмайера. Фактически они свою деструктивную позицию маскируют под любые названия. В частности, предложение о проведении референдума. Извините, это является провокацией и чепухой. Проводить референдум на оккупированных территориях Крыма и Донбасса – это все равно, что читать лекцию колорадским жукам о необходимости сохранения урожая. То есть, это не будет никогда воспринято страной, – заявил Александр Турчинов, передает Интерфакс-Украина.

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Также он отметил,  что сначала необходима полная деоккупация, полное освобождение оккупированных территорий, и после этого могут быть задействованы уже политические механизмы реинтеграции этой территории в конституционное поле Украины.

Напомним, СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Путин во время встречи с Дональдом Трампом в Хельсинки предложил провести референдум на Донбассе.

Фото: dreamstime

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