Ни тепла, ни горячей воды: в Киеве отопительный сезон под угрозой срыва

Электрообогреватели и несколько слоев одежды – отопительный сезон в Киеве может сорваться и заставить горожан вспомнить, как греться самостоятельно. В этом году КГГА изменила теплоснабженца. А долги, которые накопил бывший поставщик, никуда не делись. Факты ICTV выясняли, могут ли из-за этого отключить тепло жителям столицы.

Отопительный сезон сорвется, если в Нафтогазе воплотят свои угрозы об отключении тепла. Предприятие требует платы за газ от теплоснабженца Киевтеплоэнерго, который недавно обязался поставлять тепло в дома киевлян.

Ранее эту функцию выполняло предприятие Киевэнерго, которое и накопило долги. В этом году контракт с КГГА у коммунального заведения закончился и город решил его не продлевать. Однако, не найдя желающих занять нишу, городская администрация создала новую компанию – Киевтеплоэнерго. Она теперь, по мнению Нафтогаза, и должна рассчитаться за газ.

И теперь, кажется, что газовые войны, которые привыкла вести Россия, перекочевали на новый фронт. Из-за выяснения отношений между газопоставщиком и коммунальным предприятием несколько миллионов киевлян рискуют остаться без тепла.

Цена вопроса

Поставщику голубого топлива Киевэнерго задолжало более 4 с половиной миллиардов гривен. Из них 2,8 миллиарда – штрафные санкции. Это почти одна шестая от общего долга всей Украины перед Нафтогазом. Он составляет 30 миллиардов гривен.

Сейчас деньги газопоставщик требует от нового предприятия, так как считает его правопреемником должника. Такой порядок предусматривает закон о теплоснабжении.

На теплогенерирующем предприятии принимать долг не спешат, ведь сумму накопило предыдущее предприятие – Киевэнерго, которое обслуживало город 17 лет.

К тому же, на своем вооружении имеют решение Хозяйственного суда Киева, который ставит под сомнение трактовку украинского законодательства газовым монополистом, и постановил, что ни новый теплопоставщик Киевтеплоэнерго, ни община города, не отвечают за долг.

Все – ради тепла

В городской администрации сообщили, что поставки газа – единственная проблема, которая может помешать своевременному началу отопительного сезона.

Заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев сообщил, что администрация рассматривает различные пути решения вопроса и признает долг:

– Мы не отказываемся от урегулирования вопроса задолженности. Мы готовы как в судебном порядке, так и в порядке переговоров решать все проблемы. Но поскольку речь идет о многомиллиардном долге, есть определенная правовая специфика – это длительный процесс.

Поэтому городские власти хотят, чтобы Нафтогаз начал подачу газа, а вопрос долга решался параллельно. Ведь до начала сезона подачи тепла, который стартует в середине октября или даже раньше, если осень будет холодной, рассчитаться с миллиардными долгами город не успеет.

Отсутствие газа почувствуем еще летом

Помимо обеспечения теплом жителей столицы, Киевтеплоэнерго стал новым поставщиком горячей воды в городе. Предприятие должно принять на баланс тепловые станции ТЭЦ-5 и самую мощную в Украине ТЭЦ-6.

Таким образом, теплопоставщик станет производителем электрической энергии. Однако станции без голубого топлива работать не смогут. Если его не предоставит НАК Нафтогаз, город и социальные объекты рискуют остаться без горячей воды и почувствовать на себе перебои с электроснабжением.

Перспективы решения проблемы

По словам Пантелеева, городские власти ежедневно ведут переговоры с газопоставщиком. Пока положительного результата встречи не принесли. По мнению представителя КГГА, любые подготовительные работы перед стартом отопительного сезона не имеют никакого смысла, если теплопоставщик не получит газ.

В Нафтогазе разводят руками – мол, пока город не рассчитается с долгами за ранее полученный газ, государственная компания не будет иметь правовых оснований на поставку голубого топлива.

В то же время альтернативы коммунальному предприятию Киевтеплоэнерго нет. Ни один инвестор не хочет идти в убыточную нишу, которой сейчас является теплогенерирующая отрасль Украины. Оно и неудивительно, ведь только на модернизацию теплосетей Киева, по подсчетам городских властей, необходимо около 30 миллиардов гривен.

Договорятся ли газопоставщик и городские власти, узнаем уже 1 августа, когда тепловые станции перейдут под контроль Киевтеплоэнерго.

Фото: wikipedia, dreamstime

Яна Семенюк