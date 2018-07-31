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Погода в Украине на сегодня, 31 июля (КАРТА)

Сегодня, 31 июля, в Украине ожидаются дожди и грозы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В южных и восточных областях ночью 21-23°С, днем 30-32°С.

На западе Украины ожидаются сильные дожди. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +26+31°С.

Читайте: Как в тропиках: синоптики дали прогноз погоды на август

Переменная облачность ожидается в центральной и восточной Украине. Ночью – +19+21°С, днем +29+31°С.

В Киеве 31 июля ожидаются дожди и грозы. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +19 +21°С, днем около 30°С.

К слову, ранее синоптики рассказали, когда в Украине закончатся ливни и придет жара.

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