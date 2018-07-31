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Работа в Чехии: на какие вакансии увеличат квоты для украинцев

Бюджет Чехии благодаря украинцам ежегодно пополняется на 2 млрд крон.

Робочий

Об этом сообщает Радио Прага со ссылкой на данные Экономической палаты Чешской Республики.

Эти средства поступают в казну посредством налогов и отчислений, получаемых в результате трудоустройства в Чехии работников по программе Режим Украина.

При этом из-за дефицита рабочих рук на предприятиях власти Чехии планируют удвоить квоты.

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Большинство работодателей хвалят своих украинских сотрудников и стремятся продлевать с ними договор вплоть до окончания действия карты сотрудника (zaměstnanecká karta), которую гражданам Украины сначала выдают лишь на два года.

На сегодняшний день чешские компании хотят привлечь из Украины в общей сложности свыше 17 тыс. человек. Наиболее востребованы работники технического направления.

К слову, ранее Факты ICTV писали, что главное преимущество работы в Украине – карьерный рост. Представители украинских рестораторов, банков и служб такси утверждают, что трудоустройство в Украине имеет ряд преимуществ перед трудоустройством в той же Польше.

Фото: pixabay.com

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