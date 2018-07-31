В Харькове приговорили к 12 годам заключения государственного изменника

В Харькове приговорили к 12 годам лишения свободы мужчину, который собирал для России сведения об оборонных заказах Украины.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Прокуратура доказала, что мужчина собирал сведения, которые принадлежат научным учреждениям и составляют государственную тайну. В дальнейшем информацию планировалось передать представителям России.

Так, злоумышленник в поле зрения СБУ попал в августе 2017 года. Он собирал сведения относительно государственного оборонного заказа, которое выполняется одним из научных центров города на основании соглашений с Министерством обороны Украины.

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Как сообщает Украинская правда, осужденный – 84-летний харьковчанин Мехти Логунов.

Адвокат Логунова Максим Шаповалов рассказал, что суд вынес приговор 30 июля. Теперь защита собирается обжаловать это решение. На подачу апелляции у него есть 30 дней.

Напомним, как главаря “ДНР” поймали на “измене”.

Фото: Украинская правда