В Харькове приговорили к 12 годам заключения государственного изменника

В Харькове приговорили к 12 годам лишения свободы мужчину, который собирал для России сведения об оборонных заказах Украины.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.
Прокуратура доказала, что мужчина собирал сведения, которые принадлежат научным учреждениям и составляют государственную тайну. В дальнейшем информацию планировалось передать представителям России.
Так, злоумышленник в поле зрения СБУ попал в августе 2017 года. Он собирал сведения относительно государственного оборонного заказа, которое выполняется одним из научных центров города на основании соглашений с Министерством обороны Украины.
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Как сообщает Украинская правда, осужденный – 84-летний харьковчанин Мехти Логунов.
Адвокат Логунова Максим Шаповалов рассказал, что суд вынес приговор 30 июля. Теперь защита собирается обжаловать это решение. На подачу апелляции у него есть 30 дней.
Напомним, как главаря “ДНР” поймали на “измене”.
Фото: Украинская правда