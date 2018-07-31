В Киеве опасный уровень загрязнения воздуха: где и почему

В ряде районов Киева зафиксирован высокий уровень загрязнения воздуха азотом и формальдегидами.

Об этом сообщает ГСЧС со ссылкой на Укргидрометцентр, по данным которого жара способствует накоплению вредных примесей в приземном слое воздуха.

– По данным постов наблюдения ЦГО имени Срезневского, уровень загрязнения диоксидом азота достиг 5-6 среднесуточных ПДК (предельно допустимая концентрация) в районах площадей Бессарабской и Демеевской; Оболонского проспекта; улицы Довженко и проспекта Победы. Уровень загрязнения формальдегидом достиг 5-7,5 среднесуточных ПДК в районах площадей Бессарабской и Демеевской; проспектов Оболонского и Победы, бульвара Леси Украинский и улиц Довженко, Попудренко, Каунасская, – говорится в сообщении.

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Отмечается также, что такой характер погоды – высокая дневная температура и ночные задерживающие слои воздуха – удержится в Киеве до 3 августа.

К слову, ранее синоптики рассказали, когда в Украине закончатся ливни и придет жара.

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