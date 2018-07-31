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В Одессе женщина родила двойню на прогулке возле моря

На одесском побережье во время прогулки женщина родила двойню.

У беременной женщины, которая после отдыха на пляже гуляла по Трассе здоровья, неожиданно для нее и окружающих начались роды,  пишет Думская.

Помощь роженице оказали прохожие и сотрудники Муниципальной стражи.

К моменту приезда скорой появился на свет первый ребенок. Вторым уже занялись медики.

По словам невольных параакушеров, роды прошли успешно и без патологий.

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К слову, в 22.20 18 апреля на железнодорожной станции Дарница в Киеве женщина родила ребенка прямо на платформе.

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