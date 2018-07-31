Убийство Сармата: что известно о добровольце Олешко

В Бердянске сегодня убит выстрелом в спину местный активист и ветеран АТО Виталий Олешко, более известный по позывному Сармат. Что известно о добровольце.

Убийство Сармата произошло 31 июля во дворе дома-отеля Атмосфера, который Виталий Олешко построил своими руками.

Он – бывший боец батальона Донбасс, один из бердянских майдановцев, который создавал там местную самооборону.

После начала войны на Донбассе Сармат воевал под Иловайском, где попал в плен “ДНР”.

После полугода жизни в подвале здания донецкого областного СБУ был освобожден в феврале 2015 года.

Виталий Олешко родом из Бахмута Донецкой области. В Бердянск переехал в 1998 году, где занялся пивным бизнесом – был представителем донецкого пивзавода Сармат, откуда и взял свое прозвище, позже ставшее атошным позывным.

После возвращения из плена Сармат стал городским активистом, регулярно атакуя местную власть, снимая разговоры на видео и привлекая для этого друзей-атошников.

В марте 2018 года Олешко официально заявил, что будет баллотироваться в мэры Бердянска.

С этим фактом сторонники связывают появление в сети против Сармата информации о рейдерстве.

Напомним, боевики обстреляли ВСУ из гранатометов и пулеметов. Трое военных ранены.

Фото: Виталий Сармат/Facebook