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Возьму гондолу на прокат! Во Львове снова потоп

Во Львове в который раз за месяц прошел сильный ливень с грозой. Во время непогоды не ходили трамваи и троллейбусы.

Потоп у Львові

Об этом сообщает местное издание Твоє місто.

Из-за ливня снова затопило улицы, а на улице Липинского во время грозы на машину упало дерево.

Львовяне в соцсетях делятся фото и видео города после дождя.

При этом на 1 августа синоптики снова прогнозируют на территории Львовской области грозы, местами град.

Читайте: Титаник и Кличко на гондоле: в сети высмеяли непогоду в Киеве (ФОТОЖАБЫ)

К слову, на днях в Днепре прошли сильные дожди, в результате которых падали деревья.

Фото: Олександр Поліщук/Facebook

Видео: VARTA1

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