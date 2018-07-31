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Вмешательство в выборы и вторжение: Турчинов назвал планы РФ на 2019

Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что РФ попытается влиять на результаты выборов в Украине в 2019 году.

Танки РФ на Донбасі

Россия прибегнет к попыткам внутренней дестабилизации в Украине и влияния на результаты президентских и парламентских выборов в 2019 году, прогнозирует секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

– Безусловно, сегодня у них один из приоритетов – это внутренняя дестабилизация ситуации. Безусловно, будут пытаться влиять на результаты президентских и парламентских выборов. Но мы не исключаем и агрессивные действия, военные действия против нашей страны, когда они увидят, что другие формы не дают результатов, – сказал он журналистам во вторник в Киеве, пишет Интерфакс-Украина.

По словам секретаря СНБО, Киеву известен расклад войск РФ вдоль украинской границы. Как отметил Турчинов, Россия готовит их к активным военным действиям.

– Та концентрация войск, которая происходит и на востоке и на юге нашей страны, свидетельствует о том, что Россия не снимает с повестки дня именно агрессивную военную форму давления на Украину, – заявил он.

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– Другой вопрос – когда это может быть использовано, когда они могут начать масштабную провокацию, – добавил секретарь СНБО.

К слову, в Минобороны заявили, что Киев следит за группировкой войск РФ у границы с Украиной и принимает меры для нивелирования угроз.

Фото: Getty Images

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