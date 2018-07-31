ЕС ввел санкции против российских компаний за строительство Керченского моста

Евросоюз ввел санкции в отношении российских компаний, участвовавших в строительстве Керченского моста.

Решение от 30 июля опубликовано в официальном журнале ЕС.

В частности, с 31 июля под европейскими санкциями находятся две компании Аркадия Ротенберга – ПАО Мостотрест (MOEX: MSTT) и ООО Стройгазмонтаж. Обе компании ранее уже были включены в американский санкционный список.

Также под санкции ЕС попали АО Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург, АО Судостроительный завод Залив, ООО Стройгазмонтаж – Мост, вологодское АО ВАД.

– Строительство моста и его официальное открытие в мае этого года были “ключевыми символическими шагами в консолидации Россией контроля над незаконно аннексированными Крымом и Севастополем и дальнейшей изоляции полуострова от Украины, – говорится в мотивировочной части решения о введении санкций.

Обновлено в 12.10. Президент Украины Петр Порошенко одобрил такое решение ЕС.

– В сочетании с июньским решением Совета ЕС продлить весь “крымский пакет” санкций против России до 23 июня 2019 года и исторической Декларацией Помпео Кремль получил жесткий и мощный ответ на вопрос принадлежности и статуса Крыма, – написал президент на странице в Facebook.

Также он добавил, что “Керченский санкционный список открыл новую страницу совместного противодействия агрессивным действиям Кремля по осуществлению фактической блокады украинских морских портов в Азовском море”.

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Напомним, что ранее Европейский Союз принял решение о введении индивидуальных санкций против 6 человек, причастных к незаконному строительству Керченского моста.