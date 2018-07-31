Задержка пенсий: украинцы могут не дождаться выплат

Недавно мы все могли наблюдать очереди из десятков пожилых людей у почтовых отделений. Задержка пенсий напомнила о давней украинской проблеме – денег на выплаты хронически не хватает. К чему идет тенденция и кто рискует своих выплат вообще не получить, разбирались Факты ICTV.

Задержка пенсий в июле продолжалась несколько дней. По сообщению Пенсионного фонда, опоздание выплат вызвали смещения графика выплат единого социального взноса. Проблему удалось решить и уже сейчас все пенсионеры получили деньги.

Почему выплаты задержались, однозначно сказать нельзя. Причиной может быть персональная ответственность руководства фонда, как говорил премьер Владимир Гройсман. Политологи рассматривают задержку как политический ход, который может дискредитировать власть, или, наоборот, показать, как быстро она может действовать в критических ситуациях.

Так или иначе, проблема с выплатами показала, насколько зыбкой является пенсионная система. В Пенсионном фонде нет ни одного резерва, подушки безопасности, в случае подобных ситуаций. Фонд живет от одних начислений к другим.

Где брать деньги на пенсии

В Украине насчитывается 13 миллионов пенсионеров. В это же время официально работает 16 миллионов соотечественников при общем количестве трудоспособного населения в 29 с лишним миллионов. Получается, что остальные получает зарплату в конвертах или работают за границей, куда и платят взносы.

Поэтому, одного пенсионера в среднем содержит немного больше, чем один работающий. Принимая во внимание, что отчисления в Пенсионный фонд чаще всего идут минимальные – 819 гривен, а минимальная пенсия составляет 1435 гривен, вклад не покрывает выплат.

Кстати, минимальную пенсию получает 15% украинцев. Около 55% пенсионеров получает каждый месяц от полутора до трех тысяч гривен. А еще есть 30% людей, чьи выплаты выше.

Таким образом отчисления от работающего населения никак не могут покрыть расходы на пенсии. В этом году дефицит составляет 139 миллиардов гривен. Разницу фонд покрывает благодаря займам из Госказначейства.

Система не работает

Такое положение дел в Украине продолжается из года в год. Ситуацию должна исправить пенсионная реформа, которую вводит правительство. Солидарный принцип, когда работающее население содержит пенсионеров, по которому и сейчас насчитывают выплаты, терял свою эффективность пропорционально падению уровня рождаемости.

Поэтому правительство изменило правила пересчета пенсий и ужесточило требования к плательщикам взносов. Здесь и страховой стаж, и постепенное увеличение пенсионного возраста до 63 лет у женщин и 65 у мужчин. По подсчетам экономистов, такие меры действительно могут постепенно ликвидировать дефицит Пенсионного фонда. Однако на это потребуется не менее 10 лет.

Положительный результат от внедрения реформы – осовременивание и справедливое распределение пенсий, так как их будут начислять в соответствии со стажем. Негативный – в реальности вполне возможно, что многие пенсий так и не получат.

Кому не светит пенсия

Главное условие для выплат – наличие соответствующего стажа. Постепенно необходимый для выхода на заслуженный отдых стаж будет расти. В конце концов наработать надо будет 35 лет для тех, кто хочет уйти на пенсию в 60 лет.

В 63 на заслуженный отдых уйдут те, кто наработал минимум 25 лет. Если же к этому возрасту стаж будет меньше, гражданам светит не пенсия, а социальная помощь от государства с 63 или 65 лет в зависимости от общего стажа. Высчитывать размер помощи будут для каждого отдельно в зависимости от имеющихся дополнительных доходов.

Таким образом, выйти на пенсию, например, в 60 лет смогут те украинцы, которые в 25 лет начали работать и не имели пауз в карьере. При этом в стаж не входят годы учебы в ВУЗе и декретный отпуск.

Если по отношению к работающим украинцам, получающим зарплату в конвертах, такая норма будет справедливой, то гражданам, которые меняют место работы и имеют вынужденный перерыв в стаже, это может стоить нескольких дополнительных лет работы.

Поэтому, в 2028 году, когда все нововведения пенсионной реформы заработают на полную, только половина 60-летних украинцев сможет выйти на пенсию. Остальным предстоит еще дорабатывать несколько лет.

Получим меньше, чем заплатим

По данным института демографии и социальных исследований, украинские женщины живут больше мужчин на десять лет. Средняя продолжительность жизни мужского населения составляет 66,4 года, женского – 76,3 года.

Если применить простую арифметику и взять минимальный стаж для выхода на пенсию в 65 лет, получается, что среднестатистический мужчина будет только два года получать пенсию. Остальные накопленные им за трудовую жизнь деньги останутся государству.

Как заработать на пенсию

Единственный вариант – легальная работа. Новая пенсионная реформа постепенно переходит на принцип накопительных выплат. То есть украинцы уже не могут рассчитывать на уравниловку и теперь заинтересованы в том, чтобы работодатель платил за них государству взносы.

Строгие требования к стажу побуждают граждан раньше начать трудовой путь и не делать перерывов. Однако, это все равно не гарантирует того, что в пожилом возрасте нынешние работающие плательщики взносов получат хорошую пенсию, считают эксперты.

Главный гарант выплат – это экономика, считает директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко. В случае перехода на накопительную систему начислений в переходный период у граждан увеличится налоговая нагрузка.

Ведь им придется не только осуществлять начисления для своей старости, но и удерживать тех пенсионеров, которые ушли на заслуженный отдых еще во время солидарной системы.

– Этот вариант мог бы быть рабочим, если бы параллельно с этим была сделана ставка на увеличение пенсионного возраста и ограничения различных пенсионных льгот.

Но в нынешних украинских реалиях это может привести к росту теневой экономики и противоположному от желаемого эффекту – снижению поступлений в Пенсионный фонд, говорит экономист.

Поэтому, без системных экономических изменений любой сценарий пенсионной реформы не может быть эффективным в долгосрочной перспективе. Положительный результат может дать только стабильный экономический прирост страны минимум в 5% ежегодно.

Фото: espreso, dreamstime

Яна Семенюк