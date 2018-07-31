PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Остановка ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 в Киеве - принято решение/

Остановка ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 в Киеве – принято решение

Киевтеплоэнерго, невзирая на отсутствие контракта с НАК Нафтогаз Украины, не планирует останавливать работу ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.

Коммунальное предприятие Киевтеплоэнерго, невзирая на отсутствие контракта с НАК Нафтогаз Украины, не планирует останавливать работу столичных ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 после приема этих станций от ПАО Киевэнерго в ночь с 31 июля на 1 августа, сообщил источник в Киевтеплоэнерго, пишет Интерфакс-Украина.

– Останавливать станции не планируется – это создало бы угрозу стабильности электроснабжения Киева, особенно учитывая жаркую погоду и активное использование кондиционеров. Компания ищет пути для обеспечения ТЭЦ газом. Сегодня состоится заседание по этому поводу в Кабмине. Среди возможных вариантов рассматривается закупка газа не у Нафтогаза, а у других поставщиков, – сказал собеседник.

Читайте: Отключение аналогового ТВ: что делать

В КГГА в свою очередь заявили, что решение об отключении ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 в Киеве не принято.

Как сообщалось, в КГГА приказали руководителям учреждений здравоохранения подготовиться к чрезвычайным ситуациям, которые могут произойти в результате остановки работы Киевских ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.

Отключат ли ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 в Киеве?

Результаты
Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Київ
В Киеве опасный уровень загрязнения воздуха: где и почему
опалювальний сезон 2018
Ни тепла, ни горячей воды: в Киеве отопительный сезон под угрозой срыва
Многих рвало, пассажиру разбили голову. В Киеве напали на электричку (18+)
Игрались возле вагонов: в Киеве от удара током умер ребенок
Дыра в полу, сидения на кирпичах: новые технологии в маршрутках Киева
остановка тец
В Киеве остановят ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6: что это значит
Убийство 16-летней в Киеве: установлен подозреваемый
Потопы и разрушенные мосты: как Киев собирается преодолевать очередной ливень
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка