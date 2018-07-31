Остановка ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 в Киеве – принято решение

Киевтеплоэнерго, невзирая на отсутствие контракта с НАК Нафтогаз Украины, не планирует останавливать работу ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.

Коммунальное предприятие Киевтеплоэнерго, невзирая на отсутствие контракта с НАК Нафтогаз Украины, не планирует останавливать работу столичных ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 после приема этих станций от ПАО Киевэнерго в ночь с 31 июля на 1 августа, сообщил источник в Киевтеплоэнерго, пишет Интерфакс-Украина.

– Останавливать станции не планируется – это создало бы угрозу стабильности электроснабжения Киева, особенно учитывая жаркую погоду и активное использование кондиционеров. Компания ищет пути для обеспечения ТЭЦ газом. Сегодня состоится заседание по этому поводу в Кабмине. Среди возможных вариантов рассматривается закупка газа не у Нафтогаза, а у других поставщиков, – сказал собеседник.

Читайте: Отключение аналогового ТВ: что делать

В КГГА в свою очередь заявили, что решение об отключении ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 в Киеве не принято.

Как сообщалось, в КГГА приказали руководителям учреждений здравоохранения подготовиться к чрезвычайным ситуациям, которые могут произойти в результате остановки работы Киевских ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.