7-летняя украинка состарилась до 60 лет. Ей провели уникальную операцию

Украинские медики провели уникальную стоматологическую операцию 7-летней Ирине Химич – единственному в стране ребенку, у которого сломались биологические часы.

О редкой болезни 7-летней Ирине Химич сообщается в сюжете СТБ.

Девочка страдает редким генетическим заболеванием – прогерией и на данный момент ее организм уже состарился до 60 лет.

Операцию согласилась проводить лишь одна клиника. Врачам нужно было быть предельно осторожными, ведь любое неаккуратное движение могло привести даже к перелому челюсти.

Родители девочки говорят, что изменения в организме ребенка начали замечать, когда Иринке исполнилось три года.

Они ищут способы уехать в США, где проводятся исследования этого редкого заболевания.

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Напомним, как роботы-медики делают операции.