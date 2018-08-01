Что изменится с 1 августа 2018: тарифы и вступительная кампания

Изменения с 1 августа в Украине принесут повышение тарифов на тепло для киевлян. Хорошая новость – газ для населения не будет дорожать в этом месяце.

Что изменится в Украине с 1 августа и в течение месяца – читайте в материале Фактов ICTV.

Тарифы

1 августа в столице должен окончательно завершиться переход от Киевэнерго к новому коммунальному предприятию —Киевтеплокоммунэнерго. От 1 августа ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 в Киеве не будут получать газ, а потому могут остановиться.

Вырастут тарифы на тепло для киевлян. НКРЭКУ одобрила увеличение тарифа на производство тепловой энергии для населения Киевтеплокоммунэнерго на 0,2% до 784,58 гривен/Гкал с 1 августа.

Украина не переходит к суточной балансировке газа с 1 августа. В последние дни июля НКРЭКУ решила отложить это до октября.

Правительство решило не повышать тарифы на газ для населения с 1 августа и еще раз продлило спецобязательство НАК Нафтогаз Украины по продаже газа для нужд населения. Однако на этот раз повышение было отсрочено на месяц – до сентября, а не два месяца, как это было раньше.

Читайте: Подорожание газа для населения: когда и на сколько

Что с долларом и топливом

Существует прогноз по росту цен на автогаз в августе. В этот период спрос на автогаз пиковый, и любые задержки могут привести к дефициту.

Эксперты также прогнозируют возможный рост курса доллара из-за начала периода обесценивания гривны.

– Сегодня паниковать не стоит, ситуация спокойная. Мы находимся сейчас в определенном цикле. В течение года таких циклов два – август-начало осени и декабрь-январь. Это периоды обесценивания. Сейчас мы еще в периоде курсовой стабильности, которая продлится до августа, – заявил экономист Борис Кушнирук, пишет Слово и дело.

Образование

1 августа обнародуют список поступающих. Рейтинговый список поступающих с указанием рекомендованных к зачислению сформируют и обнародуют 1 августа.

Транспорт

С 1 августа начнет работу Морская администрация. Правительство приняло решение о создании Морской администрации, которая начнет работу с 1 августа 2018 года.

С 1 августа в Украине вводят электронный кабинет для автоперевозчиков. В нем будут записаны все данные о перевозчике, его лицензии и маршрутах, а также на счет наложенных штрафов или взысканий.

С 1 августа обмен жетонов будет проводиться только в сервисных центрах с доплатой. Если у вас 5 зеленых жетонов, то вы получаете 4 синих, или если у вас 1 зеленый жетон, то нужно будет доплатить 1 грн.

С 5 августа в Днепре проезд в общественном транспорте подорожает до 4 грн.

Медицина

В начале августа Минздрав обещает расширить программу Доступные лекарства. Предварительный реестр, куда вошли новые названия препаратов, был утвержден 23 июля.

Телевидение

С 1 августа 2018 года в Киеве, Киевской и Кировоградской областях будет прекращено аналоговое эфирное вещание национальных и местных телеканалов в связи с международными обязательствами страны по внедрению цифрового вещания.

Банки

Нацбанк вводит с 1 августа плату за подкрепление касс банков монетами номиналом 10 и 50 коп. До этого подкрепление касс банков монетами было бесплатным.

К слову, читайте также о том, что изменилось в Украине с 1 июля 2018 года.