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Гандзюк предоставили госохрану после атаки кислотой

Советнице городского главы Херсона Екатерине Гандзюк, которая получила химические ожоги в результате нападения злоумышленника, предоставили государственную охрану.

Об этом сообщил юрист Маси Найем на странице в Facebook.

– Полиция удовлетворила ходатайство адвоката Екатерины Гандзюк о предоставлении госохраны. На данный момент ей предоставили такую охрану, — сообщил он.

Читайте: В Северодонецке убит депутат

Напомним, что на Екатерину напали в 8 утра. Преступник плеснул концентрированной серной кислотой и убежал. Сейчас девушку выписали с больницы.

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