Гандзюк выписали из больницы после атаки кислотой: что известно о нападении

Советницу мэра Екатерину Гандзюк, которую накануне облили кислотой, выписали из херсонской больницы.

Об этом сообщили в отделении реанимации Херсонской областной клинической больницы, передает Громадське.

– Да, ее выписали, она забрал вещи и уехала, – сказал врач.

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Гандзюк провела в реанимации больницы около полутора суток.

Напомним, в Херсоне облили кислотой управляющую делами Херсонского городского совета Екатерину Гандзюк.

По данным правоохранителей, на Екатерину напали в 8 утра. Преступник плеснул концентрированной серной кислотой и убежал.

Патрульные сразу получили приметы нападавшего, но задержать его не удалось.

В полиции говорят, что скорее всего у него были сообщники, которые ждали его на автомобиле.

Правоохранители изъяли видео из десяти камер наблюдения рядом и продолжают опрашивать свидетелей.

После экспертиз дело переквалифицировали с хулиганства на покушение на убийство с особой жестокостью.

Версии нападения:

преступление, связанное со служебной деятельностью Екатерины Гандзюк

преступление из-за ее активной гражданской позиции

нападение из-за возможных конфликтных ситуаций.

Правоохранители отметили, что им не удается поговорить с Екатериной и ее близкими. Пока неизвестно почему они не идут на контакт: через состоянии здоровья Гандзюк, или из-за ее нежелания.

– Но лучше, чем потерпевшая, нам эти версии никто не сможет сформулировать и уточнить направление расследования, – отметил руководитель херсонской полиции Николай Вербицкий.

В среду друзья Гандзюк организовали акцию у Министерства внутренних дел в Киеве.

– Нападающий стоял под домом Гандзюк с пяти утра, ходил в магазин рядом. Взяла ли полиция кадры из магазина – неизвестно, – рассказал один из приятелей потерпевшей Александр Савыч, передает BBC Украина.

Он также отметил, что отец Гандзюк видел нападающего за несколько дней до инцидента, и соседи также сообщали о подозрительной личности.

Товарищи Екатерины Гандзюк рассказывают, что женщина имеет свои версии того, кто конкретно организовал на нее нападение, однако пока их не озвучивает.

Екатерина имела два главных направления работы: противодействие пророссийским движениям в Херсоне и борьба с коррупцией в определенных подразделениях местной полиции.

Возможно именно это влияет на нежелание женщины сотрудничать со следствием.

– Екатерина последнее время волновалась за свою безопасность, – добавляет Александр Савыч.

Фото: Катерина Гандзюк