Горячую воду и электроэнергию в Киеве не отключат. ТЭЦ-5 купит коммерческий газ

Киев получил разрешение от Кабинета министров Украины закупить газ на открытом рынке для обеспечения бесперебойной работы ТЭЦ-5.

Об этом сообщил в эфире украинского телеканала заявил директор Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА Дмитрий Науменко, пишет УНИАН.

– Уже два дня идут переговоры с правительством относительно ситуации с газоснабжением столичных ТЭЦ. Сегодня утром было заседание в Кабмине. Было принято решение, которое позволяет сейчас предприятию (КП Киевтеплоэнерго. – Ред.) или урегулировать вопрос с НАК Нафтогаз , пока есть время, или выйти на рынок и закупить так называемый коммерческий газ, то есть на открытом рынке. Именно для того, чтобы не повлечь за собой прекращение работы ТЭЦ-5. Потому что ТЭЦ-6 сейчас остановлена ​​на профилактику, но ТЭЦ-5 должна работать, – сказал Науменко.

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Таким образом, по его словам, город обеспечит работу ТЭЦ до момента, пока суд не примет решение о признании НАК Нафтогаз Украины договора на поставку газа подписанным.

Напомним, в Киевтеплоэнерго заявили, что не планируют останавливать работу ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.