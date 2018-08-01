Гибкие и сочувствующие: секреты успеха женщин-руководителей

В Украине среди руководителей предприятий 30% женщин. Они работают во всех профессиональных сферах – от торговли до юридических услуг. И только в образовании преобладают над количеством мужчин-руководителей. Факты ICTV выяснили, что отличает женщин-руководителей от своих коллег мужчин в стиле работы.

Украина занимает 69 место из 142 по индексу гендерного равенства

Женщина-руководитель в XXI веке постепенно догоняет мужчин по количеству занимаемых должностей. Наверное, наиболее медленная динамика наблюдается в государственном секторе. Ратуя за гендерное равенство, законодателей в свои ряды приняли только 12,5% женщин. В Верховной Раде из 423 депутатов 53 женщины. В Кабмине они занимают 3 руководящие кресла с 24.

Две истории

Елена стала главным редактором в небольшой газете маленького города после того, как ей исполнилось сорок. У нее стандартная история – школа, университет, замужество, дети и карьера. После выхода из декрета в двадцать с лишним лет, женщина пошла работать. Историк по специальности, она нашла себя в журналистике.

Сменила несколько редакций перед тем как пойти работать в пресс-службу к политику. В это время женщина начала зарабатывать больше мужа. После нескольких избирательных кампаний, которые для медийщиков означают работу без выходных, 16-часовой (иногда больше) рабочий день и перманентный стресс, Елена решила снова вернуться к журналистике.

Она открыла собственное издание, наняла штат сотрудников. Так появилась полноценная редакция из девяти человек. Небольшой по меркам производства коллектив, в СМИ означает немаленький штат. Газета без олигархического владельца жила тяжело и была в постоянном поиске рекламодателей. Но и для того, чтобы создать такой небольшой и не всегда успешный бизнес, Елене понадобилось два десятка лет.

Примерно тогда же, когда Елена открыла свою газету – в середине 2000-х, свое дело начала Наталья. Молодая женщина решила заниматься торговлей. Дело развивала с родителями. Те помогли юридически зарегистрировать предприятие.

Начинала новоиспеченная бизнес-леди с двух небольших магазинов с продтоварами в спальных районах. Рынки были не близко, поэтому дело казалась перспективным. Едва открыв торговые точки, Наталья почувствовала азарт коммерсанта.

Она планировала расширение и уже видела, как и где у нее будут магазины, в которых она будет продавать уже не продукты, а привезенные из Китая товары для дома. Не успев посчитать еще не заработанные доходы, женщина-руководитель неожиданно “прогорела”. На горло малой розничной торговле начали наступать большие сети и покупатели побежали в еще непривычные супермаркеты.

Недолго мучаясь из-за потери, Наталья пошла работать по найму. Рассчитываться с нанятыми ею людьми и закрывать предприятие еще несколько месяцев пришлось родителям женщины.

На месте этих женщин вполне могли бы быть мужчины. Эти истории только иллюстрируют, что женщины в бизнесе могут быть ничем не хуже и не лучше мужчин. Однако, чтобы стать руководителями, им часто приходится тратить гораздо больше времени, чем мужчинам, или же иметь родных, которые помогут создать собственное дело.

Ищите женщину

Несмотря на трудности в борьбе за свое место под предпринимательским солнцем, в Украине уже есть целая ниша сфер, которые стали уже почти полностью женскими. Предприятия, где больше половины женщин-руководителей:

Туристические операторы и агентства – 61% и 62%

Профессиональные союзы – 62%

Бухгалтерский учет и аудит, налогообложение – 62%

Менеджмент театральных и концертных залов – 66%

Образование в сфере культуры – 66%

Менеджмент в сфере здравоохранения, образования и культуры – 68%

Среднее образование – 68%

Индустрия красоты – 77%

Примерно в такой же степени распределилось соотношение женщин к мужчинам среди физических лиц-предпринимателей. Больше всего женщин в гостинично-ресторанном бизнесе и торговле.

Как выглядит современная женщина-руководитель

Международная компания KPMG, которая занимается бизнес-консультациями, провела масштабный опрос среди женщин-руководителей мира. Опросили 699 респонденток из 42 различных стран и 14 отраслей экономики. Из них 37% работают в компаниях, доходы которых превышают 500 миллионов долларов США.

Женщин-руководителей спрашивали о факторах, которые, по их мнению, помогают им достичь профессионального успеха и возглавить компанию.

Исследование показало, что мнения опрошенных в основном совпадают относительно факторов личного успеха. На первое место женщины поставили активный личный нетворкинг, то есть возможность решения сложных жизненных и профессиональных ситуаций с помощью друзей и знакомых.

Другими важными качествами они назвали хорошо развитые коммуникативные навыки и компетенции для работы с новыми технологиями. Еще одна важная черта руководителя – смелость в принятии непопулярных решений.

Одним из интересных аспектов исследования является отношение его участниц к гендерным квотам. Лишь 4% опрошенных считают их наличие в высшем руководстве одним из ключевых факторов личного успеха.

Однако, на вопрос есть ли программы реализации лидерского потенциала женщин эффективным средством привлечения большего количества женщин к миру бизнеса, они дали положительный ответ, при этом 83% поддержали такие инициативы. Женщины-руководители знают, насколько трудно бороться за управленческую должность и карьерный рост, и хотят облегчить этот процесс для следующего поколения.

Таким образом, получается, что усредненная женщина в бизнесе – это профессионал, который не боится просить о помощи незаинтересованных людей, умеет налаживать общение, держит руку на пульсе цифровых технологий и умеет принимать сложные решения.

Кто лучший руководитель

Эволюция сделала женщин более гибкими и наделила умением найти общий язык с разными партнерами, говорит Анастасия Кунцевская, практикующий психолог и кандидат психологических наук. А еще женщины умеют лучше сопереживать собеседникам. Это вызывает симпатию к ним.

– Мужчины более ориентированы на задачи. В каких-то ситуациях это оказывается более эффективным, а в каких-то – нет. Женщины более ориентированы на отношения, чем на задачи. Но это не значит, что женщины не решают задачи профессионально, а мужчины решают, но пренебрегают коммуникацией. Речь идет о том, что при решении деловых вопросов женщины и мужчины полагаются на различные вещи.

В то же время исследования Harbor Consulting Group свидетельствуют, что женщины-менеджеры превосходят своих коллег-мужчин по 42 из 52 профессиональных показателей. Одним из объяснений такой тенденции Анастасия Кунцевская называет то, что мужчинам, как ни крути, легче получить ответственную должность. Женщине же, чтобы ее получить, приходится прилагать гораздо больше усилий и быть более компетентной, чем конкуренты противоположного пола.

И все же, все индивидуально. Невозможно определить, да и не корректно, какой руководитель будет лучшим – мужчина или женщина. Ученые доказали, что гендерное разнообразие в руководящем составе компании улучшает производительность труда сотрудников. Поэтому успех на стороне тех, кто пытается удерживать баланс.

Фото: dreamstime

Яна Семенюк