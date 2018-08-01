Ильин день 2 августа 2018 года: чего нельзя и что нужно сделать в этот день

День Ильи пророка – традиционное и известное название Ильин день – отмечается по новому стилю 2 августа. Илья входит в число пророков, которых почитают как православные, так и иудеи, и даже мусульмане.

Его фольклорный образ часто упоминается в многочисленных народных обычаях и приметах, которые запрещают купаться в водоемах после дня его памяти.

Конечно же, это обычные предрассудки. Но что мы знаем о нем настоящем? И что такое вообще быть пророком? Рассказывает преподаватель Киевской духовной академии архимандрит Назарий (Омельяненко).

– Батюшка, а кто собственно такой пророк Илия?

Пророк Илья – один из ветхозаветных пророков, живших почти 900 лет до Рождества Христова. Его жизнь пришлась на период царствования нечестивого царя Ахава в Израиле, который был язычником. Вместе со своей женой, жрицей, они приносили жертвы языческому богу Ваалу. В связи с этим язычество стало доминирующей религией среди народа Израиля.

И именно из-за пророка Ильи Господь явил основу веры в единого Бога. В конечном итоге язычество было попрано.

– А кого называют пророком? Почему появлялись пророки?

Пророк – это тот человек, которому Господь дает большой дар видеть будущее, предсказывать. И понятие “пророк” больше употребляется в ветхозаветными праведниками, которые жили в разные эпохи. Они в основном посылались Богом в нелегкие времена для богоизбранного народа, во времена испытаний, и тогда, когда народ отступал от истины, впадал в язычество.

Именно ради этого Господь посылал пророков, давал им дар видеть будущее, дар видеть грехи народа, ставил их вождями народа ради того, чтобы обратить к морали, к правильной вере в истинного Бога.

– Почему пророка Илью так широко почитают в народе? В чем его особенность?

С крещением Киевская Русь приняла пророка Илью, как одного из самых любимых святых. В церковном календаре существует очень много пророков, но святой Илья почитается особо.

Это прежде всего обусловлено его яркой жизнью полной чудотворений. Также это связано с тем, что день его памяти приходился на период сбора урожая в годовом цикле славян.

В лице святого пророка Ильи верующий народ с древних времен почитал покровителя урожая, и поэтому с особой любовью обращался к угоднику Божьему в день памяти его с молитвой о благословении нового богатого урожая.

О глубине почитания праздника Ильи свидетельствуют и рукописные церковные календари, в которых этот праздник называется “святым, огненным восхождением на небо пророка Ильи”.

– Есть поверье, что в этот день обязательно Илья посылает дождь. Почему этого святого так связывают с осадками?

Действительно пророк Илья считается в народе также распорядителем дождя и засухи. Такое почитание, собственно, связано с жизнью пророка Ильи, которая рассказывает нам о конфликте между царем Ахавой и пророком Ильей. Царь Ахава упал в многобожие, и пророк Илья открыто обличал его в этом.

Бог по молитвам пророка Ильи закрыл небо на три года, то есть три года не выпадало осадков. Понятно, что при таких обстоятельствах не было ни одного урожая и весь народ был изможденный. Лишь после трех лет по велению царя пришел к нему пророк. Он предложил сделать два жертвенника – один Ваалу, а другой – истинному Богу. Сначала жрецы Ваала молились своему идолу о даровании огня, но все было бесполезно. Потом начал Илья: он полив свою жертву водой и начал молиться Богу. И вдруг с неба сошел огонь и сжег не только дрова и жертву, но даже воду и камни жертвенника.

Народ, увидев это чудо, прославил истинного Бога и снова уверовал в Него. А по молитвам святого пророка Ильи Господь открыл небо, и на жаждущую землю опять выпал снег. С тех далеких времен верующие молятся пророку Ильи, чтобы он посылал дождь.

– Почему не сохранилось мощей пророка Ильи, как многих других святых?

Пророк Илья был взят на небо живым. В Ветхом Завете говорится о том, что имея одного ученика пророка Елисея, Илья рассказывал ему об истине.

Когда они шли вместе, подул ветер в форме урагана, появилась огненная колесница с парой огненных лошадей. На нее сошел Илья и был таким образом взят на небо. Возносясь, он сбросил с себя верхнюю одежду, которую забрал Елисей. Ученик молился, чтобы у него была благодать, как у Ильи. И, фактически, с этой одеждой он получил эту благодать. По православному вероучению пророк Илья был взят на небо телесно и явится на земле снова перед вторым пришествием Христовым вместе с другим пророком Енохом, который также был взят на небо живым.

– В народе говорят, что в этот день и после него уже нельзя купаться в водоемах. Почему?

Это связано с тем, что после праздника пророка Ильи появляются первые признаки осени, воздух и вода в реках и озерах становятся холоднее. По этой причине в старину обычно люди не купались после Ильи.

Наверное, если человек стоит перед выбором пойти в храм Божий или на пруд или реку, то, конечно же, купаться нежелательно, а во всех остальных случаях можно.

– Что нужно и чего нельзя делать в этот день?

Согласно церковному уставу в дни больших праздников мы традиционно не работаем ради того, чтобы подчеркнуть важность праздника. Если мы ничего не делаем и при этом не идем в храм, тогда это в определенной степени будет лицемерием, потому что мы чтим святого именно на Богослужении, а не тогда, когда мы не работаем. Поэтому советую всем прийти в этот день в храм Божий и обратиться к пророку Илье с искренней молитвой о мире в нашем Отечестве, так как в свое время Илья явился народу именно в период разделения и духовного порабощения народа и смог его объединить.

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Ранее Факты ICTV писали, что нужно знать о празднике пророка Ильи.

Ксения Гранчак (Центр информации УПЦ), специально для Фактов ICTV