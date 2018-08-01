Италия поставляла наемников на Донбасс: 3-х вербовщиков схватили

В Италии правоохранители раскрыли группировку из 15 человек, которая занималась вербовкой и отправкой пророссийских наемников на Донбасс. Троих удалось арестовать – это граждане Албании и Молдовы.

Об этом пишет газета La Repubblica.

Аресты проводились в Милане, Парме и Авеллино.

В отношении еще трех вербовщиков был применен заочный арест, поскольку они, скорее всего, находятся на Донбассе.

Полиция также провела обыски еще у 7 человек.

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Издание отмечает, что выйти на преступную группировку удалось за постами в соцсети Андреа Пальмери – бывшего активиста ультраправой организации Бульдоги.

В ходе расследования выяснилось, что он занимается вербовкой и финансированием пророссийских наемников в зоне конфликта на востоке Украины.

Посольство Украины в Италии подтвердило информацию о разоблачении центра по вербовке наемников.

К слову, в мае СБУ обнародовала признание российских наемников ЧВК Вагнера, которые принимают участие в боевых действий на востоке Украины на стороне террористов.

Фото: Andrea Palmeri/Facebook