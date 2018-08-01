На Донбассе погибли два оккупанта и ранен украинский защитник

За прошедшие сутки, 31 июля, противник 36 раз открывал огонь по позициям наших войск. Тяжелое вооружение не применялось.

За минувшие сутки в ходе боевых действий одного украинского военнослужащего было ранено, сообщает пресс-служба ООС.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь в основном из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитникам Крымского, Светлодарска, Луганского, Южного, Зайцевого, Новомихайловки, Опытного, Красногоровки, Авдеевки, Марьинки, Песков, Лебединского, Павлополя, Гнутово, Водяного и Талаковки.

В течение суток боевики российских оккупационных войск дважды открывали огонь по позициям украинских защитников у Крымского и Марьинки.

По данным разведки двое оккупантов погибли и шестеро ранены.

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