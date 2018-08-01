PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / На вооружение ВСУ передали модернизированные истребители МиГ/

На вооружение ВСУ передали модернизированные истребители МиГ

Львовский государственный авиационно-ремонтный завод вместе с другими предприятиями Укроборонпрома усовершенствовал два истребителя МиГ-29МУ1 и передал их на вооружение ВСУ.

Винищувач МіГ

Об этом сообщил в Facebook президент Петр Порошенко.

– Украинские военные получили модернизированные истребители МиГ-29МУ1. Два боевых самолета, которые усилят обороноспособность украинской армии, – уже в одной из воинских частей, – написал глава государства.

По его словам, истребитель МиГ-29, как и Су-27, является основным боевым самолетом Воздушных Сил Украины.

СмотритеУкраинский АН-178 в Фарнборо: характеристики и с кем поборется за победу

Порошенко отметил, что модернизированный до уровня МиГ-29МУ1 самолет, в частности, получил более мощную радиолокационную станцию, а также интегрированную в бортовой радионавигационный комплекс систему спутниковой навигации.

К слову, в ближайшее время США выделят Украине вооружение и технику на сумму $100 млн.

Фото, видео: Петр Порошенко/Facebook

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Быстрее и надежнее: в Украине модернизировали советский БТР-60ПБ
порошенко
В Украине создадут орган, который заставит РФ возместить ущерб за оккупацию
Военная помощь США: украинские бойцы ССО получили современные “ночники”
Повышение зарплаты военным 2018: когда и на сколько
Ракетчики ВСУ готовы отразить массированную атаку авиации на Донбассе – Командование
День Сил спецоперацій
Украина отмечает День Сил специальных операций
порошенко
Томос об автокефалии завершит утверждение независимости Украины – Порошенко
Патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка