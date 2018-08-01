На вооружение ВСУ передали модернизированные истребители МиГ

Львовский государственный авиационно-ремонтный завод вместе с другими предприятиями Укроборонпрома усовершенствовал два истребителя МиГ-29МУ1 и передал их на вооружение ВСУ.

Об этом сообщил в Facebook президент Петр Порошенко.

– Украинские военные получили модернизированные истребители МиГ-29МУ1. Два боевых самолета, которые усилят обороноспособность украинской армии, – уже в одной из воинских частей, – написал глава государства.

По его словам, истребитель МиГ-29, как и Су-27, является основным боевым самолетом Воздушных Сил Украины.

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Порошенко отметил, что модернизированный до уровня МиГ-29МУ1 самолет, в частности, получил более мощную радиолокационную станцию, а также интегрированную в бортовой радионавигационный комплекс систему спутниковой навигации.

К слову, в ближайшее время США выделят Украине вооружение и технику на сумму $100 млн.

Фото, видео: Петр Порошенко/Facebook