Политика или личные счеты? Основные версии убийства Сармата

В деле об убийстве участника АТО Виталия Олешко (позывной Сармат) рассматривается несколько версий, в том числе связанные с его политической и экономической деятельностью.

Об этом заявил на пресс-конференции начальник полиции Запорожской области Сергей Комиссаров, передает Интерфакс-Украина.

– Это и экономические – он и до этого занимался предпринимательской деятельностью. И сегодня…возможно, политическая его деятельность, а может и бытовые какие-то вопросы, которые он не решил нормальным путем, – отметил он.

При этом он не смог ответить утвердительно на вопрос: исполняли ли подозреваемые лишь поручение заказчика убийства.

– Мы пока не можем категорично говорить. Может они где-то на поле боя сталкивались и у них были непримиримые претензии друг к другу, – отметил Комиссаров.

Более того, как сообщил Комиссаров, убийство Олешко совершил участник АТО.

– Мы отработаем все версии. Организованная преступная группа готовилась к операции. Было подготовлено ​​оружие. Приобретена машина, так называемая евробляха, с тем, чтобы ее можно потом было бросить или уничтожить. Еще была задействована машина с запорожскими номерами, – цитирует полицейского Укринформ.

Это авто видели на месте преступления за сутки до трагедии – то есть за Олешко следили, а члены ОПГ приехали в Бердянск за двое суток до убийства.

– Нам очень повезло, что в Бердянске есть камеры наблюдения. Благодаря им мы знаем, как передвигались подозреваемые, – подчеркнул Комиссаров.

При этом, по его словам, подозреваемых на авто остановили и идентифицировали на первом блокпосту, и только на втором – задержали, потому что не знали, насколько они вооружены.

Он также уточнил, что у Олешко стреляли дважды из обреза охотничьего ружья, однако смертельное ранение было в голову.

По его словам, среди подозреваемых есть ранее судимый мужчина.

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Сегодня полиция сообщила о задержании пятерых подозреваемых в убийстве 31 июля участника АТО Виталия Олешко в Васильевке (Запорожская область).

К слову, Факты ICTV писали, что известно о добровольце Олешко.

Фото: Віталій Сармат/Facebook