Требуется согласие! Журналистам могут запретить снимать депутатов в Раде (ДОКУМЕНТ)

Журналистам могут запретить снимать депутатов в Верховной Раде без их разрешения.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам свободы слова и информационной политики народный депутат Ольга Червакова.

Также она опубликовала письмо от регламентного комитета, который поступил в ее комитет.

По словам Черваковой, Регламентный комитет предлагает изымать у журналистов видео с депутатами, снятое в Верховной Раде, если депутат лично не дал разрешения на такую ​​съемку или возразил против нее.

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– Изъяты! То есть, Комитет по вопросам регламента считает законным и правильным то, что Уголовным кодексом трактуется как преступление, а Конституцией и законом об информации – как цензура. 171-я статья Уголовного кодекса четко говорит, что незаконное изъятие собранных журналистом материалов – это 3 года тюрьмы. А воздействие в любой форме на журналиста с целью препятствования исполнению им профессиональных обязанностей – 4 года, – прокомментировала предложение регламентного комитета Червакова.

Ранее Факты ICTV писали, что в сети появились фото из заседания в Верховной Раде, на которых народные депутаты играют в шахматы и читают новости.

Фото: Olga Chervakova, УНИАН.