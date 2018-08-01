Вопрос 3-4-х лет. Когда в Украине начнут сносить хрущевки

Реконструкция устаревшего жилья в Украине может начаться через три-четыре года. И произойдет это после принятия нового закона в данной сфере.

Об этом заявил замминистра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе, передает Интерфакс-Украина.

– Мы надеемся до конца года утвердить законопроект (о реконструкции устаревшего жилья – Ред.) на Кабинете министров и передать депутатам в комитет Верховной Рады. Еще понадобиться два-три года, чтобы проект можно было начинать, – сказал он.

По словам Парцхаладзе, министерство разработало первоначальный вариант нового закона о реконструкции ветхого жилого фонда, однако некоторые вопросы остаются открытыми. В частности, Минрегион еще не определил, какой процент жителей устаревших домов должен согласиться на отселения для проведения реконструкции.

– Мы видим два потенциальных принципа (реновации жилья – Ред.): снос жилья или реконструкция (замена сношенных инженерных систем с надстройкой нескольких этажей – Ред.). Снос в большинстве случаев будет применяться к микрорайонам, чтобы полностью поменять инженерную и социальную инфраструктуру, – добавил замминистра.

По словам замминистра, старт проектов реконструкции будет происходить по решению местных советов. По его мнению, местные органы власти также должны выступать заказчиком данных проектов. Инвесторы могут являться подрядчиками проектов реконструкции.

– Пока инвесторам не очень экономически интересно входить в такие проекты – просто рынок очень сильно просел. Инвестору может быть интересно, если стоимость квадратного метра (дополнительной площади, созданной во время реконструкции – Ред.) – 30-35 тыс. грн, – отметил Парцхаладзе.

Читайте: В Киеве жилье должников будут арестовывать без предупреждения

К слову, ранее мы писали, что цены на аренду жилья в Украине вырастут.

ФОТО: wikipedia