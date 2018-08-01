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Швеция выделит Украине дополнительно $380 тыс.

Правительство Швеции с 1 августа предоставит $380 тыс. дополнительной финансовой помощи украинскому объединению общественных организаций и экспертов Реанимационный пакет реформ на 12 месяцев для содействия дальнейшим реформам и развития гражданского общества в Украине.

Об этом Европейской правде сообщили в посольстве Швеции в Украине.

– РПР зарекомендовал себя как надежный партнер и продемонстрировал эффективную модель сотрудничества власти и общественности в обеспечении демократических преобразований в стране, поэтому Швеция рада продолжить свою поддержку этой организации, – говорится в сообщении.

Швеция теперь станет крупнейшим партнером организации на следующие 12 месяцев.

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К слову, реанимационный пакет реформ является коалицией ведущих общественных организаций и экспертов Украины, которые объединились для запуска и реализации реформ в стране.

РПР функционирует как координационный центр для 83 неправительственных организаций и 22 экспертных групп, которые разрабатывают, продвигают и осуществляют контроль за реализацией реформ.

За 4 года при поддержке РПР было принято 123 закона.

Напомним, когда Украина получит первый транш от ЕС.

ФотоAlexandra Aleshchenko Dreamstime.com

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