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Сколько Киев заплатил за газ частным поставщикам

КГГА закупила газ у частных поставщиков для обеспечения стабильной работы столичных ТЭЦ по цене 10,2 тысячи гривен за тысячу кубов, что на 47% выше цены, по которой Нафтогаз Украины согласно специальным обязательствам реализует газ для нужд населения и теплокоммунэнерго – около 7 тысяч гривен.

Об этом сообщается в пресс-релизе КГГА со ссылкой на слова заместителя мэра Киева Петра Пантелеева, передает УНИАН.

По его словам, Киев приобрел более 18 миллионов кубометров газа.

– Мы заключили соглашение с коммерческой структурой и не допустили остановки ТЭЦ-5. Эта станция дает городу электроэнергию. Остановка ТЭЦ-5 однозначно привела бы к техногенным последствиям. Это подтвердили и в ГСЧС, и в Минэнергоугля. Цена на газ – 10 200 гривень за тысячу кубометров. Также мы переходим на режим оптимальной экономии, и по результатам этой работы будут сделаны выводы и приняты решения, – говорится в пресс-релизе.

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Напомним, что в Киеве с начала августа все дома могут отключить от горячего водоснабжения. Это связано с тем, что Нафтогаз из-за долгов отказался поставлять газ Киевтеплоэнерго, которое с 1 мая отвечает за тепло и горячую воду.

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