В Киеве построят новый мусороперерабатывающий завод и закроют полигон №5

В Киеве в течение двух-трех лет построят новый завод по переработке мусора, а полигон №5 реконструируют и закроют.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает пресс-служба КГГА.
– Мусор – это сегодня проблема не только Киева, это проблема всей страны. Сейчас в столице работает один мусоросжигательный завод – Энергия. Нам нужен новый завод именно по переработке мусора. В течение двух-трех лет такой завод должен быть построен, – сказал Кличко.
Конкурс на строительство такого завода уже объявлен и работает конкурсная комиссия.
Мощность планируемого предприятия должна быть более 420 тыс. тонн переработанных отходов в год.
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Примерно такую же мощность имеет киевский полигон №5. Мэр сказал, что в будущем полигон реконструируют и закроют.
Кроме того, Кличко отметил, что в Киеве ежегодно накапливается почти 1,2 млн т мусора.
Напомним, как заработать на собственном мусоре и помочь экологии.
Фото: John Cameron/Unsplash