В Николаеве маршрутка с сиденьями-табуретками везла детей на море

Во время рейда в Николаеве обнаружили микроавтобус, который без лицензии и в ужасном техническом состоянии перевозил детей на отдых к морю.

Об этом сообщает областное управление Укртрансбезопасности.

– В рамках проведения совместных рейдовых проверок по соблюдению требований безопасности пассажирских перевозок утром 1 августа сотрудниками управления Укртрансбезопасности в Николаевской области и патрульной полиции в районе железнодорожного вокзала обнаружен и предупрежден факт незаконной перевозки группы детей по маршруту Николаев – Рыбаковка, – говорится в сообщении.

Проверкой установлено, что автобус принадлежит нелегальном перевозчику, который не имеет лицензии на перевозку пассажиров.

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Кроме того, водитель не имел никакого разрешительного документа, техническое состояние транспортного средства – ужасное. В маршрутке 17 мест для пассажиров, но в ней находился 21 ребенок. Для тех, кому не хватило мест, поставили табуретки.

Правоохранители составили протокол о всех нарушениях.

Детей повезут на море другим автобусом, который отвечает всем требованиям.

Напомним, этим летом Украину всколыхнули ужасные новости о нескольких смертельных ДТП с участием рейсовых маршрутов. Факты ICTV узнали причины печальной статистики.

Фото: Укртрансбезпека. Миколаївська область