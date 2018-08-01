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В США арестовали украинских хакеров

В США по подозрению в причастности к хакерской группировке Fin7арестованы трое украинцев.

– Три ключевых члена сложной международной хакерской группировки, работающей в Восточной Европе, задержаны и находятся под стражей, – говорится в сообщении американского Минюста, сообщает Reuters.

Согласно данным Минюста – все трое – граждане Украины. Их имена – Дмитрий Федоров, Федор Гладырь и Андрей Копаков.

По данным министерства, жертвами группировки Fin7, известной также под названиями Группа Карбанак и Навигатор, с 2015 года стали более 100 американских компаний, среди которых рестораны, игровой и гостиничный бизнес.

Члены Fin7 взломали тысячи компьютерных систем, украли миллионы данных банковских карт, которые перепродавались третьим лицам.

– Трое задержанных сегодня граждан Украины были частью хакерской группировки, атаковавшей американские компании и граждан, воруя ценную клиентскую информацию, включая данные кредитных карт, и продавая их в теневом сегменте интернета, – приводятся в сообщении слова представителя американского Минюста.

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К слову, возле аэропорта Борисполь сотрудники СБУ задержали 38-летнего хакера из Киева за контрабанду 5 кг кокаина стоимостью 10 млн гривен.

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