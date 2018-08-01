В Украине создадут орган, который заставит РФ возместить ущерб за оккупацию

Президент Украины Петр Порошенко инициирует создание межведомственного координационного органа для выдвижения в адрес РФ иска за нанесенный ущерб на Донбассе.

Об этом он написал Facebook.

– Обратился к Кабинету министров Украины с просьбой принять меры для скорейшего создания соответствующего межведомственного координационного органа, – написал он.

По его словам, этот орган предусмотрен принятым в январе сего года законом о реинтеграции Донбасса, который “четко подтверждает преданность Украины мирному урегулированию и отображает мою идеологию мирной реинтеграции оккупированного региона”.

– Ожидаю от правительства детального плана комплексного развития территорий, прилегающих к оккупированным, – написал он.

Порошенко отметил, что продолжающаяся вооруженная агрессия РФ “ежедневно приносит на украинскую землю новые неизмеримые человеческие страдания, уничтожается инфраструктура, разрушаются предприятия и экономический потенциал Донбасса и Крыма”.

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– Поэтому не должны медлить ни одной минуты с формированием консолидированной претензии Украины к России для возмещения нанесенных ущербов, – пояснил он.

Также он отметил, что стратегию реинтеграции поддержали лидеры ЕС на Саммите Украина-ЕС, выразив готовность взять под патронаж восстановление населенных пунктов Донбасса.

– Наши сограждане, особенно на освобожденных украинских землях, должны почувствовать очевидную разницу между Украиной новых возможностей, которая заботится о своих гражданах, и между Россией потерянных надежд, – резюмировал Порошенко.

Напомним, 26 июля правительство одобрило стратегию информационной реинтеграции Донецкой и Луганской областей, подготовленную Министерством информационной политики.