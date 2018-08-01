PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / ТВ / В Украине отключают аналоговое ТВ: инструкция по переходу на цифру/

В Украине отключают аналоговое ТВ: инструкция по переходу на цифру

Цифровое телевидение врывается в Украину уже с 1 августа, когда начнется отключение аналогового сигнала.  

Подключить цифровое телевидение первыми в Украине придется в Киевской и Кировоградской области, а затем и по всей Украине. Чтобы не остаться с белым шумом вместо картинки, придется перейти на цифровой сигнал. Как это сделать – читайте ниже.

Как перейти на цифру

Если в вашем населенном пункте поддерживается цифровой эфирный сигнал, то для того, чтобы не остаться без ТВ после отключения аналогового сигнала, достаточно купить и установить ТВ-тюнер. Данный аппарат выбрать не сложно, его рекламируют повсеместно. Стоимость ТВ-тюнеров начинается от 320 грн. Кстати, в новых телевизорах может быть встроенный тюнер Т2.

Читайте: Отключение аналогового ТВ: что делать

Как настроить ТВ-тюнер

Для начала подключаем антенну к ресиверу, а ресивер – к телевизору. Желательно через HDMI кабель, так качество изображения будет максимально четким. Если такового нет, то через обычные “тюльпаны”, они идут в комплекте с приставкой, как правило. Разъемы смотрим в инструкции. Если антенна с усилителем, для начала отключаем его, потом всегда можно включить.

После запуска выбираем нужный видеовход и в стартовом меню выбираем автопоиск. После того, как поиск закончится, тюнер предложит вам добавить найденные каналы. Процесс завершен!

Абонентам спутникового телевидения для того, чтобы продолжить смотреть телеканал ICTV, нужно перенастроить свой сигнал со спутника AMOS 2 на новый спутник AMOS 3.

Для этого вам нужно ввести следующие параметры:

  • Спутниковый ретранслятор – АМОS-3
  • Оператор спутникового ретранслятора – Space-Communication Ltd. Израиль
  • Орбитальная позиция – 4° Зап. д.
  • Частота приема – 11176 МГц
  • Символьная скорость (S/R) – 30000 К симв./сек.
  • Коэффициент коррекции ошибок (FEC) – 3/4
  • Поляризация – горизонтальная (H)

 

Налаштування супутникового телебачення

К слову, обратите внимание на другие изменения, которые произойдут в Украине с 1 августа.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

ICTV и еще 23 телеканала Украины получили новые лицензии от Нацсовета (СПИСОК)
Негативная атмосфера: Ольга Герасимьюк уволилась из Нацсовета
Собака увірвався в ефір прогнозу погоди
Собака ворвалась в эфир прогноза погоды
Телеведуча вийшла в ефір у бігудях
Телеведущая забыла снять бигуди и вышла в прямой эфир
Телебачення
Когда в Украине начнут отключать аналоговое телевидение
телевізов
Неожиданная опасность просмотра телевизора
YouTube заблокировал эфир украинской телекомпании из-за жалобы Рф
Американский телеведущий закурил в прямом эфире
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка