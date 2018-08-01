Убийство Олешко: задержаны пятеро подозреваемых

Правоохранители задержали пятерых подозреваемых в убийстве участника АТО Виталия Олешко в Васильевке (Запорожская область).
Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины со ссылкой на замглавы ведомства Вячеслава Аброськина.
– Полицейские остановили автомобиль с четырьмя подозреваемыми в городе Васильевка Запорожской области. Еще один злоумышленник был разыскан и задержан полицейскими в Бердянске. Все пятеро задержаны в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, – говорится в сообщении.
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Напомним, в городе Бердянск Запорожской области во вторник, 31 июля, убит Виталий Олешко (Сармат).
Фото: mzm.zp.ua.
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