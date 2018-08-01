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Вступительная кампания 2018: сколько абитуриентов поступило на бюджет

По результатам вступительной кампании 2018, на бюджет поступили 58 тыс. 875 абитуриентов.

ВНЗ

Об этом сообщает Минобразования.

Информация о зачислении на бюджет постепенно появляется в электронных кабинетах поступающих.

При этом тем абитуриентам, в кабинетах которых напротив одного из заявлений появится статус Рекомендовано к зачислению (обучение за средства государственного (регионального) бюджета) надо до 18.00 6 августа выполнить требования к зачислению.

Само зачисление проводится до 12.00 7 августа.

Информацию о распределении бюджетных мест также обнародуют на сайте, где отображается ход вступительной кампании.

Если после распределения бюджетных мест у поступающих возникнут вопросы относительно его справедливости, они могут обратиться в приемные комиссии или воспользоваться алгоритмами верификации, изложенные в Условиях приема.

Кроме того, до 18 августа состоится перевод на вакантные бюджетные места. По всем специальностям право на перевод имеют те абитуриенты, у кого есть специальные условия на участие в конкурсе. В частности, первой категорией перевода независимо от конкурсного балла являются дети погибших защитников Украины.

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К слову, во время вступительной кампании 2018 года увеличен госзаказ на учителей, специалистов по IT и аграрных наук.

Фотоmon.gov.ua

 

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