Как не стать жертвой грабителя в торговом центре

Украинские все чаще грабят в торговых центрах.

Об этом рассказывается в сюжете Утра в большом городе.

Именно у прилавков мошенники чаще всего обворовывают покупателей. Пока вы концентрируетесь на товаре, они незаметно вытаскивают вещи из ваших сумок. Но больше всего они ждут, пока вы наберете вещей в руки. Тогда доступ к вашим карманам им обеспечен.

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Второе место – это эскалаторы. Обычно люди едут на них, совершенно не обращая внимание на то, кто возле них. Они рассматривают, в какой же магазин пойти дальше, получают деньги из сумок или активно говорят по телефону. Невнимательная жертва – это просто подарок для грабителя.

Для того, чтобы вы вас не ограбили в торговом центре, запомните несколько правил:

не говорите по телефону, когда вы в магазинах, ведь это отвлекает ваше внимание

ценные вещи держите не во внешних, а во внутренних карманах

сумки всегда носите перед собой.

Если вас таки обокрали – скорее обращайтесь к охранникам и сообщайте о краже. Вызывайте полицию, требуйте показать видео с камер видеонаблюдения.

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