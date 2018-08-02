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4 Героя Украины под следствием – Луценко

4 человека, которым присвоено звание Герой Украины, находятся под следствием в настоящее время.

Об этом генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил в ходе брифинга, передают Українськi Новини.

– Их (действующих Героев Украины) 4, которые находятся под уголовными производствами, – сказал он.

Также Луценко заявил, что считает государственную награду Герой Украины постсоветской по сути и по форме.

Он отметил, что она дискредитирована и предложил заменить ее на другую награду под названием Золотой трезубец, а также прописать другие требования по присвоению высшей государственной награды.

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К слову, ранее у бывшего АТОшника нашли 63 тротиловые шашки.

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