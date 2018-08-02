Алена Дегрик: Нацбанк продолжает уменьшать давление государства на бизнес

Упростив процедуру привлечения внешних кредитов, Национальный банк Украины продолжает политику, направленную на улучшение условий ведения бизнеса в стране.

Так считает основатель и генеральный директор ФК Леогейминг Пэй (CEO LeoGaming) Алена Дегрик.

– С 20 августа заработает новая система регистрации договоров кредитования в иностранной валюте. Теперь этим будет заниматься не регулятор, а уполномоченный банк. Это позволит ускорить процедуру привлечения кредитов для бизнеса и упростит работу коммерческих банков. Ведь теперь им для регистрации договора кредитования или внесения изменений в него достаточно будет направить в НБУ соответствующий электронный документ, — сказала она.

Эксперт также обратила внимание на то, что НБУ продолжает ослаблять чрезмерное регулирование государством ведения бизнеса.

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– Чем меньше проверок, тем эффективнее работает бизнес, тем больше налоговые отчисления. И в НБУ это понимают. Поэтому регулятор отменил обязательную дополнительную проверку документов, которая ранее проводилась, если возникали подозрения в рискованности сделки, связанной с кредитованием. Теперь предпринимателям станет проще привлекать кредитный ресурс для развития бизнеса. А это, в свою очередь, позитивно скажется на развитии экономики, — сказала Алена Дегрик.

К слову, Нацбанк презентовал банкноту номиналом 20 грн образца 2018 года. Банкноты введут в обращение с 25 сентября.