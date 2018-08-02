Блеск и нищета: как на самом деле выглядит жизнь цыган в Украине

Сегодня Международный день Холокоста ромов, который отмечается в Украине согласно постановлению Верховной Рады от 8 октября 2004 года. Факты выяснили, как выглядит жизнь цыган в Украине.

Именно в этот день в 1944 году нацисты в концлагере Аушвиц-Биркенау (Освенцим) устроили так называемую Цыганскую ночь, погибли более 20 тысяч цыган. Всего за годы Второй мировой нацисты вывезли из оккупированных стран и убили в концлагерях около 500 тысяч цыган.

Давайте все же разберемся, кто такие цыгане, а кто – рома?

Цыгане – это слой этнического населения, делится на группы. А рома – это название только одной группы цыганского народа. Также ром – это экзоны, то есть название этноса в языках других народов.

Читайте: В регионах Украины могут появиться представительства ромов

Цыгане в Украине

По последним данным, в Украине проживает более 48 тыс. ромов (что составляет около 1% от всего населения). Но лидеры цыганских общин отмечают, что реальное число значительно больше – от 200 до 400 тыс. Самые многочисленные этнические группы среди них: сервы, котляры, лавар, плащуны, крымы.

В основном представители цыганской национальности проживают на Закарпатье, в Одесской и Донецкой областях и в Крыму. Наибольшее количество ромов насчитывается в Закарпатье – более 14 тыс. Хотя в цыганских общинах говорят, что на самом деле их в три раза больше.

Закарпатье: здесь живут цыгане

Самая большая численность цыганских лагерей и поселков расположены в Закарпатье. Многие здания в лагере совсем простые и слабые: они сделаны из строительного мусора или, в лучшем случае, с саманного, самодельного кирпича.

Радванка

Коренные жители Ужгорода очень хорошо знают, что микрорайон Радванка надо обходить стороной, даже такси туда ездит неохотно.

Узенькая улочка, низкие, преимущественно деревянные или глиняные домики, необорудованные свалки, кучи полуголых веселых ребятишек играют между собак и кошек, наряду с этим стирают и непосредственно на ветвях деревьев или ограждениях вывешивают свою нехитрую одежду женщины цыганской национальности. Им живется нелегко: ни воды, ни канализации, ни тепла, ни качественных продуктов. Поэтому у них существенные проблемы со здоровьем.



Мікрорайон Радванка в Ужгороді

Мікрорайон Радванка в Ужгороді

Мікрорайон Радванка в Ужгороді

Мікрорайон Радванка в Ужгороді Мікрорайон Радванка в Ужгороді Блеск и нищета: как на самом деле выглядит жизнь цыган в Украине / 5 фотографий

Берегово

На окраине города Берегово на Закарпатье находится район, о котором мало знают и сами береговчане. У обычного горожанина вряд ли найдется желание отправиться туда на прогулку. Интеграция между районом и городом минимальная, ведь это цыганский табор, где живет несколько тысяч представителей еще недавно кочевого народа.

Чужому человеку в этот район попасть не просто, его тут же выгонят за пределы лагеря. Но, если есть необходимость, можно договориться с бароном, лидером местных цыган.













Блеск и нищета: как на самом деле выглядит жизнь цыган в Украине / 7 фотографий

Элитные поселки ромов

Но есть и совершенно противоположная жизнь цыган. Здесь нет ничего общего с бытом, который вы видели в Радванке или Берегово.

Сотни огромных домов, почти дворцов, стоят прямо у дороги в закарпатском поселке Нижняя Апша. Все эти дома принадлежат цыганам. Румынским, которые богаты. Хотя сами они очень жалуются, что их называют цыганами, уверяя, что цыгане и румыны не имеют ничего общего.

О богатстве можно судить по местным автопарком. Но главное, что все здания заселены и даже те, которые не достроены.

Каждый из жителей хочет превзойти соседей. Все до единого! И у них это хорошо получается.











Блеск и нищета: как на самом деле выглядит жизнь цыган в Украине / 6 фотографий

Львовские ромы

Настоящие львовские цыгане, живущие здесь не один десяток лет – это особая часть общества, которая с одной стороны ассимилировались с львовянами, а с другой – пытается беречь свои традиции. Эти цыгане не попрошайничают, а не кочуют, они называют себя частью украинского народа и пытаются в нем не раствориться.

Их дома снаружи ничем не отличаются от украинских домов, и внутри цыгане пытаются довести все до изысканного вида. Цыганский шик – это красный цвет, огромные люстры, кожаные диваны и искусственные цветы.

Рождаемость цыган

Цыгане ставят рождаемость на конвейер, потому что государство оплачивает рождения каждого следующего ребенка. Многие цыганки рожают уже с 11 лет. Поэтому и смертность высокая. Тем не менее, цыгане рожают и рожают. Количество детей в семьях может достигать далеко за десять.

Очень часто одновременно рожают и мама, и 15-летняя дочь, и бабушка. Сейчас каждые пятые роды в Закарпатской области цыганские, а вскоре будут каждые четвертые, – говорят эксперты.

Нападения на лагеря

Быт и обычаи цыганской жизни не остаются без реакции общества. Этой весной участились нападения на цыганские лагеря. Так называемую зачистку провели в Киеве. В Голосеевском парке цыгане захватили часть территории, где разбили лагерь. Прогнать их оттуда сотрудники парка пришли с представителями Нацдружин.

Конфликты возникали и в других городах. Нападения на цыган фиксировали во Львове, где один человек погиб. А в Закарпатье сгорел цыганский детский сад. Представители национальности не исключают версии о поджоге.

Возникали инциденты и из-за самих цыган – они избили битой прохожего, который шел мимо захваченной ими территории, и напали на подростка. На схватки отреагировал осуждением Совет Европы.

Инициатором нападений является националистически настроенная молодежь. Правозащитники считают, что причиной этого явления являются ксенофобские настроения, которые сейчас получают распространение не только в Украине, но и в других странах, где, например, не воспринимают беженцев.

Фото: zakarpattya.net.ua, sicheslavets.livejournal.com, укроп.org, tyachiv.com.ua.