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День десантника в Украине перенесен – новая дата

День десантника в Украине c 2017 года отмечают не 2 августа, а 21 ноября.

– Начиная с 2017 года, свой профессиональный день десантники будут отмечать 21 ноября, а не 2 августа (как было еще в советское время), – сообщало Минобороны Украины на своей странице в Facebook.

Читайте: Украинские десантники победили на соревнованиях в Шотландии

Перенос профессионального дня украинских десантников официально утвердил президент Украины.

Напомним, в ноябре 2017 года Высокомобильные десантные войска Вооруженных сил Украины (ВДВ ВСУ) поменяли название на Десантно-штурмовые войска.

Фото: 79 десантно-штурмова бригада Миколаїв

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