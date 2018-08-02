ГПУ: Убийство Шеремета – не теракт

Следствие по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета не установило в преступлении признаков террористического акта.

Об этом говорится в пояснениях, которые Генеральная прокуратура предоставила в ответ на заявление редактора Украинской правды Алены Притулы.

– Субъективная сторона состава преступления по ст. 258 УК (террористический акт. – Ред.) предполагает нарушение общественной безопасности, устрашение населения, провокации военного конфликта, международного осложнения, влияние на принятие решений или совершение или несовершение действий органами государственной власти, – отмечают в ГПУ.

В то же время, в ведомстве утверждают, что “на время регистрации производства и на сегодняшний день таких признаков не установлено”.

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В ГПУ говорят, что их сотрудники в надзоре за СБУ изучали уголовное производство и также не установили оснований для квалификации убийства как теракт.

Как сообщалось, в полиции заявили, что следствие установило личность, которая может быть причастна к убийству Шеремета.

Фото: УНИАН