Мэр Киева Виталий Кличко открыл скульптуру богатыря Ильи Муромца, которую установили в столице, в парке Муромец.

Сегодня презентовали и первую очередь обновленного парка, передает пресс-служба Кличко.

– Илья Муромец родился под Черниговом, служил в дружине князя Владимира, защищал город Киев, похоронен в Киево-Печерской Лавре. Это наш богатырь, это наша история, которую у нас пытаются украсть. Поэтому Муромец стоять здесь, на историческом месте, где когда-то располагалась богатырская застава, – отметил Кличко.

Все работы по созданию памятника и благоустройства первой очереди парка осуществлялись за средства меценатов.

– Хочу отметить, городу создания скульптуры и обустройства первой очереди этого красивого парка ничего не стоило! Мы не тратили бюджетных средств. Это меценатский проект. И это хорошо, что киевляне, которые имеют возможность, приобщаются к развитию нашего города, – отметил Кличко.

В конце марта этого года город провел конкурс по благоустройству центральной части урочища Чорторий, что на Трухановом острове в Деснянском районе. Победил тогда авторский коллектив во главе с молодым и талантливым художником-скульптором Владимиром Журавлем. Его работы киевляне уже знают – художественная композиция Владимира, “Дети, которые запускают кораблики” сегодня украшает Почтовую площадь.

– Это мечта моего детства, стоять рядом с богатырями современности. А уж о том, чтобы вылепить легендарного богатыря … О таком я даже не мечтал. Это очень большая ответственность, – сказал Владимир Журавель во время торжественного открытия скульптуры Ильи Муромца.















Кличко открыл памятник Илье Муромцу и первую очередь одноименного парка / 8 фотографий

Позировал скульптору в образе богатыря Василий Вирастюк.

– Это место энергетически наполненное силой. Сегодня в парке Муромец находится база федерации Стронгменов, база сильнейших людей Украины. Здесь когда-то набирался силы Илья Муромец, здесь набираются сил и современные богатыри, – отметил Вирастюк.

Памятник, который открыли, 11 метров высотой – вместе с холмом и гранитным постаментом.

Скульптуру Илье Муромцу создали по уникальной технологии, что до этого не использовали для работ такого большого размера.

– Это уникальный памятник, созданный по самым современным технологиям. Его части отливали в формах, изготовленных с помощью 3D принтера. Такого – для скульптуры большого размера в Украине и, может быть, и в мире еще не делали! Чтобы ускорить процесс, который мог занять несколько лет, талантливому скульптору Владимиру Журавлю пришлось изобрести такую ​​уникальную технологию, – рассказал Виталий Кличко.

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Мэр также отметил, что сегодня открыли первую очередь обновленного парка и его продолжат обустраивать.

По замыслу авторов проекта, парк, имея историческую тематику, будет современным. С системой информации и навигации, тактильными табличками, дорожки вымостят тактильной плиткой, чтобы люди с ограниченными возможностями чувствовали себя комфортно. Также на территории парка установят пандусы, обустроят новые велодорожки.

В обновленном парке Муромец можно будет и отдыхать, и проводить различные мероприятия – от экскурсий и выставок, лекций и творческих встреч, в небольших концертов и городских праздников.