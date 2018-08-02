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Корабли США станут красной линией для РФ в Украине – эксперт

Если корабли США войдут в бассейны Черного и Азовского морей – это станет красной линией для России.

Об этом рассказал директор аналитического центра Политика Николай Давидюк, пишет 24tv.

– Москва пытается там, где у них есть чуть больше силы, это показать. В частности, в Азовском море. Угроза, что этот кризис перерастет в нечто большее, существует. Но на самом деле российский флот – жестянки, срок действия которых давно истек.

Читайте: Может ли Азовское море стать новой горячей точкой

Вхождение любого корабля США в бассейны Черного и Азовского морей меняют баланс сил катастрофически не в пользу России. И россияне это хорошо понимают, – подчеркивает Николай Давидюк.

Напомним, украинские пограничники сказали, почему наступление РФ на Азове провалится.

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